نجران 09 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستفقد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي اليوم، عدداً من المدارس في المنطقة، بهدف الاطلاع على سير الاختبارات والاطمئنان على توفر جميع عوامل الاستقرار للطلاب في أول يوم من أيام الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام.وأوضح مدير التعليم أن هذه الجولات تهدف للوقوف والاطمئنان على سير الاختبارات النهائية للعام الدراسي وتفقَّد قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافق المدارس وتجهيزاتها والالتقاء بالهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والاستماع لأهم الملاحظات وآلية وانتظام سير الاختبارات.يذكر أن أكثر من 46 طالباً وطالبة بتعليم نجران أدّوا اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1439-1440هـ في 110 مدرسة متوسطة وثانوية، موزعة على مدارس نجران ومكاتب التعليم ومحافظات المنطقة بمتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة ومساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية، حيث يراقب الاختبارات مشرفي إدارة الإشراف التربوي.//انتهى//21:05ت م0176