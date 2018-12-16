القاهرة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واساقترب فريق الإسماعيلي المصري من التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ، بتغلبه على ضيفه القطن الكاميروني 2-0 اليوم في ذهاب دور الـ32 من البطولة .ويحتاج الإسماعيلي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بهدف وحيد في مباراة العودة ،التي ستقام في الكاميرون ليضمن تأهله للدور التالي.وشهدت مباريات اليوم تعادل أهلي بنغازي الليبي مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي سلبيا وأوثو دويو الكونغولي مع ضيفه بلاتينيون من زمبابوي 1- 1 وفوز مازيمبي الكونغولي على زيسكو يونايتد الزامبي 1 - صفر ، وفيتا كلوب الكونغولي على ضيفه بانتو من ليسوتو 4 - 1 ، وجور ماهيا الكيني على لوبي ستارز النيجيري 3 - 1 .// انتهى //21:06ت م0177