الطائف 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف يوم الأربعاء المقبل ندوةً بعنوان ( اللغة والشباب ) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 2018 .وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد أن الندوة التي يشارك فيها الأستاذ بجامعه أم القرى الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزهراني ويديرها خلف بن سعد تأتي ضمن أنشطة جماعة فرقد الإبداعية بالنادي ، مشيراً إلى أنه سوف يقام معرض فني مصاحب لعدد من الفنانين و الفنانات من أبناء محافظة الطائف تحت إشراف الفنانة التشكيلية هبه الوقداني و على مدى أسبوع كامل .ودعا الجعيد المثقفين والمثقفات ومحبي اللغة العربية لحضور الندوة و المعرض و بقية الفعاليات التي ستقام بمقر النادي في الفيصلية وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع سيتم الإعلان عنها تباعاً .// انتهى //21:35ت م0180