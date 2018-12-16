رياضي / الدوري الإيطالي : فوز ساسوولو وسمبدوريا وفيورنتينا
الأحد 1440/4/9 هـ الموافق 2018/12/16 م واس
روما 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس
عادت أندية ساسوولو وسمبدوريا وفيورنتينا إلى سكة الانتصارات بفوزها على التوالي على فروزينوني 2-صفر، وبارما 2-صفر ، وإمبولي 3-1 ، اليوم في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم .
وصعد ساسوولو إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة ، وبفارق نقطة واحدة أمام سمبدوريا ، فيما تراجع بارما إلى المركز الثاني عشر بعدما مني بخسارته السابعة هذا الموسم ، وصعد فيورنتينا إلى المركز الثامن برصيد 22 نقطة مقابل 16 نقطة لإمبولي الخامس عشر .
ويلعب لاحقا كالياري مع نابولي، وروما مع جنوى.
وتستكمل المرحلة غداً بلقاء اتالانتا مع لاتسيو، على أن تختتم الثلاثاء بمباراة بولونيا مع ميلان.
// انتهى //
21:40ت م
0182