روما 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسعادت أندية ساسوولو وسمبدوريا وفيورنتينا إلى سكة الانتصارات بفوزها على التوالي على فروزينوني 2-صفر، وبارما 2-صفر ، وإمبولي 3-1 ، اليوم في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم .وصعد ساسوولو إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة ، وبفارق نقطة واحدة أمام سمبدوريا ، فيما تراجع بارما إلى المركز الثاني عشر بعدما مني بخسارته السابعة هذا الموسم ، وصعد فيورنتينا إلى المركز الثامن برصيد 22 نقطة مقابل 16 نقطة لإمبولي الخامس عشر .ويلعب لاحقا كالياري مع نابولي، وروما مع جنوى.وتستكمل المرحلة غداً بلقاء اتالانتا مع لاتسيو، على أن تختتم الثلاثاء بمباراة بولونيا مع ميلان.// انتهى //21:40ت م0182