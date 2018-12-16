جيزان 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأدّى أكثر من 79 ألف طالب وطالبة في جميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم، أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1439- 1440هـ، للمرحلتين المتوسطة والثانوية وسط منظومة من الخطط والتجهيزات التي قامت بها الإدارة لتهيئة قاعات الاختبارات والإشراف عليها.وبدأت اللجان المشرفة على خطة سير الاختبارات بقطاعَي البنين والبنات، عملها لتذليل العقبات والمعوقات الفنية والتقنية ودعم سير نجاح خطة الاختبارات في الميدان.وطمأن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أولياء أمور الطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات، معرباً عن ثقته في استمرار هذا الأمر حتى نهاية موعد آخر أيام الاختبارات.وأثنى الدكتور الأحوس على جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين الذين ضربوا مثالاً رائعاً في البذل والعطاء وتحمل المسؤولية، مشيداً بالمتابعة المستمرة للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات.من جانبه قام مساعد مدير تعليم جازان للشؤون التعليمية ياسر بن فتح الدين دويري، بزيارة لمدرسة ثانوية الأمير فيصل بن عبدالله اطلع خلالها على سير الاختبارات وتوفير الأجواء التربوية المناسبة للطلاب والطالبات في قاعات الاختبارات بالإضافة إلى متابعة أداء اللجان العاملة في الميدان و خطط المدارس الخاصة بأعمال اللجان والتصحيح, مؤكداً أن الاختبارات في حد ذاتها ليست هدفا بل هي وسيلة لقياس مستوى تحصيل الطلاب.من جهتها، تابعت مساعدة مدير تعليم جازان للشؤون التعليمية ( بنات ) رحاب مسلم , سير انطلاقة الاختبارات ميدانياً من خلال زيارة عدد من المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية شملت مدرسة الثانوية الأولي بجازان ، كما وقفت على لجنة الاختبارات بمدرسة الملك سلمان الافتراضية التابعة لها والمدرسة المتوسطة الرابعة التابعة لمكتب وسط جازان , مؤكدة أن التنسيق المسبق والمبكر والعمل على تشكيل اللجان والفرق الإشرافية قد سهل في تجاوز اليوم الأول للاختبارات، وخلوه من أي معوقات واجهت الطالبات، داعيةً أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وبناتهم وتوفير الدعم النفسي ، متمنية لجميع الطالبات التوفيق في أداء اختباراتهن.// انتهى//21:59ت م0183