القاهرة 09 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسالتقى القائد العام للقوات المسلحة المصري وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي, رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا الذي يزور مصر حالياً.وناقش اللقاء سبل زيادة أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتنسيق الجهود والمواقف المشتركة تجاه العديد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.كما التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني أيضا رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، حيث بحث الجانبان الموضوعات ذات الصلة بمجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.//انتهى//22:01ت م0184