الدمام 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسوقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم، على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وذلك خلال جولته الميدانية لعدد من المدارس المتوسطة والثانوية بالمنطقة، واطلع على أعمال اللجان وغرف الكنترول ووقف على أداء الطلاب.واستهل الشلعان جولته الميدانية بتفقد سير الاختبارات بثانوية الخبر يرافقه مدير مكتب التعليم بالمحافظة سعيد القحطاني، إلى جانب وقوفه على سير الاختبارات بثانوية العروبة بالظهران بحضور قائد المدرسة زياد الدايل، وبحضور المشرف المنسق بمكتب الظهران عبدالله عسيري، مؤكداً خلال جولته على المدارس بأهمية إنجاز أعمال التصحيح والتنظيم أولاً بأول وبشكل متقن في كافة أعمال الاختبارات ليتم إعلان النتائج في وقتها.وطمأن الشلعان، أولياء الأمور بأن الاختبارات تسير بشكل مطمئن، وفي أجواء مشجعة تدعو إلى التفاؤل بمستويات ممتازة ولم تعترضها أي عوائق تذكر، مؤكداً في الوقت نفسه بأن إدارة تعليم المنطقة تسخر كافة إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات، والتي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها.ولفت النظر إلى توجيه مكاتب التعليم كافة بمدن ومحافظات المنطقة إلى تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر، وصولاً إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة التي يأتي في مقدمتها التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية والدوريات الأمنية بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات وذلك للحدّ من الظواهر السلوكيّة السلبيّة والمخالفات المروريّة الخاطئة التي يمارسها بعض الطلاب خلال هذه الفترة، راجياً لجميع الطلاب والطالبات والعاملين في المدارس التوفيق والسداد .يذكره أنه توجه اليوم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول التي تستمر قرابة الأسبوعين حيث أدى منهم أكثر من 22 ألف طالب وطالبة ممثلين للمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس قطاع التعليم بالخبر اختبارات الفصل الدراسي الأول بعد استعدادات متكاملة بين مكتب التعليم ومدارس القطاع .وأوضح مدير مكتب التعليم بالخبر سعيد القحطاني، أن الجولات التفقدية والزيارات الإشرافية رصدت الجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمين والمعلمات وقادة المدارس في الميدان، لافتاً النظر إلى أن مدارس البنين والبنات أكملت استعداداتها وهيأت الظروف الملائمة منذ وقت مبكّر لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم وسط بيئة تربوية مطمئنة .// انتهى //22:30ت م0188