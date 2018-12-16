مكة المكرمة في 09 ربيع الآخر 1440 ه الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 25 / 04 / 1440 هـ فعاليات عشرة برامج تدريبية نوعية للسجناء ضمن التعاون المشترك ومذكرة التفاهم الموقعة بين المديرية العامة للسجون وجمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود تحقيقا لخطة المديرية العامة للسجون الاستراتيجية المستحدثة .وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت أن إقامة مثل هذه البرامج والأنشطة تهدف إلى تطوير قدرات وتنمية مهارات السجناء وتقديم الخدمات التقويمية والتأهيلية والتدريبية لهم ليصبحوا بإذن الله تعالى رواد أعمال متمكنين من إنشاء مشروعاتهم التجارية وفق دراسات جدوى معتمدة وتأهيلهم للرخصة الدولية لريادة الأعمال (ILFEN) .وأفاد أن البرامج التدريبية تتضمن بناء تقدير الذات وإدارة التغيير الشخصي ومهارات التعايش مع الأمر الواقع علاوة على مواجهة المجتمع بصورة مختلفة والتخطيط الشخصي ، وكذلك الوعي المالي وثقافة الادخار ومهارات التأثير وفنون التواصل إلى جانب كيف تكسب الأصدقاء وتتعامل مع الآخرين ، ومبادئ الحاسب الآلي ، بالإضافة إلى برنامج كن مبدعاً واكشف ريادتك ، لافتا النظر إلى أن الجمعية ستقدم الدورات والاستشارات للنزلاء الذين تناسب قدراتهم وميولهم الشخصية ، كما تمنح النزلاء الذين يجتازون الاختبار الرخصة الدولية لريادة الأعمال وهي رخصة دولية تمنح لمن يكون مؤهلاً لإنشاء الأعمال وتمكنه من أن يكون قادراً على إنشاء عمل تجاري حر وتشرف على الرخصة مؤسسة شبكة إلفين (ILFEN NETWORK) بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود .// انتهى //23:09ت م0189