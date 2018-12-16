بريدة 9 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسحظي مركزي الإبداع الحرفي في جردة مدينة بريدة وسوق المسوكف في محافظة عنيزة مكاناً مميزاً في خارطة منطقة القصيم التراثية والثقافية والسياحية .وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح أن المركزان يعملان على تطوير الحرفيين والارتقاء بصناعاتهم ، وذلك من خلال تشجيع الحرفيين والحرفيات المبدعين لمزاولة حرفهم بصورة دائمة و مستقرة ، وإيجاد منافذ تسويقية لمنتجاتهم ، مع تطوير هذه المنتجات من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية التي تتم بواسطة المتخصصين ، مشيراً إلى أن مشروع مراكز الإبداع الحرفي أحد مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تشرف عليه الهيئة من خلال البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) وتم اختيار الموقعين لامتلاكهما إرثًا حضاريًا مميزاً مع تواجد عدد من الحرفيين والحرفيات المهرة .وأبان المشيقح أن المركزين يشتملان على عدد من المحلات الحرفية والتراثية و جميعها تتعلق بالحرف التي تشتهر بها المنطقة ، كحياكة السدو ، والخوصيات ، والخرازه ، والتطريز ، وأشغال الخشب ، وغيرها من الصناعات الحرفية المتنوعة ، مشيراً إلى أنه تقدم في مركزي الإبداع الحرفي العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ، من أجل الارتقاء بالمنتج الحرفي ، ولغرض دعم الحرفيين و أسرهم من خلال زيادة الدخل الاقتصادي لهم ‪ .‬// انتهى //23:20ت م0192