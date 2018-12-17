عمّان 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال، التي تزور عمان حاليًا.وأكد الجانبان، أهمية إطلاق جهد دولي فاعل لكسر الجمود في العملية السلمية والتقدم نحو حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية.وحذرا في بيان صحفي، من تبعات استمرار غياب آفاق تحقيق انفراج في الجهود السلمية، مؤكدين عدم شرعية السياسيات الإسرائيلية الاستيطانية، التي تشكل خرقاً للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام.// انتهى //00:13ت م0193