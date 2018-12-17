القاهرة 09 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستستضيف جامعة الدول العربية غدًا، اجتماع الخبراء الحكوميين لدولها الأعضاء لمراجعة مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم إن الاجتماع يأتي في سياق تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الـ (44) وهي دورة "اليوبيل الذهبي".وأوضحت أن الهدف من الاجتماع إدخال ما ورد من الدول الأعضاء من ملاحظات على مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان تمهيدًا لرفع المسودة النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية الـ 45، للنظر في اعتمادها ومن ثم رفع الموضوع إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري وعلى مستوى القمة.//انتهى//00:14ت م0194