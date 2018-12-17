الخرطوم 09 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسبدات بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم اجتماعات رؤساء أركان قوات شرق أفريقيا – الإيساف- بحضور سكرتير المنظمة ورؤساء أركان الدول الأعضاء.وجدد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف حرص بلاده على استدامة الأمن والاستقرار في إقليم شرق أفريقيا والقارة بكاملها في ظل تحولات وتحديات وصفها بالعديدة.وقال إن ذلك يتطلب المواجهة و تعزيز قيمة العمل الجماعي وتوحيد الصف والعمل بروح الفريق الواحد مع اعتبار ارتباط أمن واستقرار دول المنطقة ببعضها البعض.وثمن وزيرالدفاع الجهود التي بذلتها قوات شرق أفريقيا على امتداد الأعوام الماضية مما تمخض عنه إعلان الجاهزية العملياتية الكاملة كأول قوة إقليمية في أفريقيا جاهزة للقيام بأي مهام في المنطقة.ووجه بن عوف الدعوة لدولة إرتيريا لتنشيط عضويتها في منظومة الإيساف، مشيدًا بالتقارب المثمر بينها وأثيوبيا في إطار الخطوات الإيجابية والتقدم المحرز في اتجاه تعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم رغم التحديات، الأمر الذي أشار إلي أنه سيسهم بصورة مباشرة في تحقيق الترابط والعمل المشترك.// انتهى //00:26ت م0196