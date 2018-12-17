الدوادمي 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واستفقد مدير إدارة التعليم في محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي اليوم سير اختبارات الفصل لدراسي الأول لمدارس المحافظة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.واشملت الجولة التفقدية مدرسة الشعراء المتوسطة ومدرسة الشعراء الثانوية وذلك للاطمئنان على سير الاختبارات في تلك المدارس ومتابعة الوضع الصحي للطلاب داخل قاعات الاختبارات وأداء اللجان المشكلة.وأكد السبيعي ان الإدارة وفرت جميع الإمكانيات اللازمة لمدارس المحافظة من أجل تسهيل عملية سير الاختبارات في بيئة تربوية وتعليمية مناسبة. كما تفقد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية جمال بن محمد الحمادي سير الاختبارات في مدرسة عرجاء المتوسطة والثانوية ومدرسة عرجاء الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم وأطلع على التنظيمات الخاصة بالاختبارات وناقش مع لجان الاختبارات طرق رصد الدرجات.من جهتها تفقدت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية " للبنات" منيرة العصيمي سير الاختبارات في مدرسة الثانوية السادسة والمتوسطة الأولى للاطمئنان على الطالبات أثناء تأديتهن الاختبارات، وتجولت داخل قاعات الاختبارات، والتقت منسوبات الهيئة التعليمية في تلك المدارس.يذكر أن إدارة التعليم كلفت عدداً من المشرفين التربويين للقيام بجولات ميدانية لمتابعة سير الاختبارات في مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها والتي تضم أكثر من 19 طالب وطالبة.// انتهى //00:44ت م0197