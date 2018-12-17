صبيا ٠٩ ربيع الأخر ١٤٤٠هـ الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠١٨م واسبدأت إدارة التعليم بمحافظة صبيا اليوم تنفيذ حملة تثقيفية؛ للعناية بالكتاب المدرسي" قدرها"، وذلك من خلال مبادرة "قدِّرْها"؛ الهادفة لتشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم على التعاون؛ من أجل الحفاظ على الكتاب المدرسي.وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من هذا العام الدراسي 1439-1440هـ .وتَهدف حملة "قدِّرْها لتوعية الطلبة والطالبات للمحافظة على الكتب المدرسية، خصوصاً أنها تحتوي على آيات وأحاديث نبوية، فضلاً عن قيمتها العلمية. وقد اتخذ تعليم صبيا عدة إجراءات استباقية في الأسبوع الأخير من هذا الفصل؛ للقضاء على مثل هذه الظاهرة منها تنفيذ برامج توعوية، وإقامة ندوات ومحاضرات تثقيفية عبر حصص النشاط و الإذاعة المدرسية ، بالإضافة لعمل مطويات ونشرات عن الكتب ودورها في تنمية معرفة الأمم وتقدمها .وأهاب مدير تعليم صبيا ممثلة بمكاتب التعليم والمدارس التابعة لها بالتفاعل مع هذه المبادرة إعلامياً وميدانياً من خلال العبارات المحفزة، والصور والأفلام الموجهة. مؤكداً أنَّ العناية بالكتاب المدرسي من مقومات الهوية الوطنية وعنوانٌ للتحضُّر، وأنَّ الكتاب المدرسي الذي ينهل من الطلاب شتى العلوم والمعارف جديرٌ بأنْ يُحافَظ عليه، مضيفاً بأنَّ فائدة الكتاب المدرسي لنْ تُعدَمَ أبداً إمَّا بوضعه في الأماكن المخصصة له بعد الامتحان، أو إيجاد حَيِّزٍ مكاني له في المنزل؛ ليفيد منه الآخرون.وأشار الحازمي إلى دعم القيادة الرشيدة ، وتقديره لما تنفقه من موازناتٍ كبيرةٍ تحت إشراف وزارة التعليم التي تعمل على تأليف وتطوير الكتب المدرسية، وطباعتها سنوياً وفق أحدث المواصفات وأجودها، وتوفير تلك الكتب إلى جميع الطلاب بدون مقابلٍ مادي.// انتهى //01:30ت م0199