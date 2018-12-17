روما 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأبدت الحكومة الإيطالية استعدادها لتقديم حل وسط ونهائي لوضع حد لخلافها مع المفوضية الأوروبية بشأن انضباط الموازنة.وقالت متحدثة باسم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، إن هناك اتفاقًا كاملاً على الاقتراح من رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة لويجي دي مايو بالإضافة إلى سالفيني.وجاء تصريح المتحدثة بعد أن أجرى المسؤولون الثلاثة (كونتي ودي مايو وسالفيني) اليوم محادثات في مقر الحكومة الإيطالية بروما.ولم تذكر المتحدثة أي تفاصيل بشأن الاتفاق الذي توصلوا إليه.// انتهى //05:44ت م0202