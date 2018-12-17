عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/4/10 هـ الموافق 2018/12/17 م واس
الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرعى مهرجان الجنادرية الـ33 وسباق الهجن السنوي الكبير.. الخميس المقبل
إعلان الفائزين بجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين
فيصل بن بندر يلتقي عمدة سراييفو
أمير المدينة يطلع على مبادرة وقف طيبة للمعرفة
أمير تبوك يتابع بداية الاختبارات في المدارس
سلطان بن سلمان يفتتح معرض آثار كوريا في المتحف الوطني بالرياض.. الثلاثاء
وزير الداخلية يبحث مع نظيره الغامبي تعزيز التعاون
المملكة تستنكر موقف «الكونغرس الأمريكي» وترفض التدخل في شؤونها والتعرض لقيادتها
ضيوف الملك يشيدون بعناية المملكة بـالقـرآن الكريـم والمـقـدسـات الإسـلامـيـة
فريق مركز الملك سلمان يتفقد توزيع المساعدات الغذائية لنازحي الحديدة في الضالع
اجتماع عربي طارئ لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
قوات الاحتلال تقتحم الخليل وتشن حملة اعتقالات
الحوثيون يخرقون «اتفاق السويد» بمهاجمة الحديدة
"التحالف" يدمر مركز قيادة لداعش في سورية
مصرع دواعش بقصف جوي في الموصل
قلق مصري إزاء التطورات الفلسطينية
السودان يبدأ مناورات عسكرية على ساحل البحر الأحمر
الإعدام لـ 15 إرهابياً في باكستان
مقتل رئيس اللجنة العسكرية لطالبان في أفغانستان
محادثات بين كوسوفو وصربيا لحل الخلافات
طقس فرنسا يقلص احتجاجات «السترات الصفراء»
// يتبع //
06:51ت م
0003