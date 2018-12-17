الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرعى مهرجان الجنادرية الـ33 وسباق الهجن السنوي الكبير.. الخميس المقبلإعلان الفائزين بجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبينفيصل بن بندر يلتقي عمدة سراييفوأمير المدينة يطلع على مبادرة وقف طيبة للمعرفةأمير تبوك يتابع بداية الاختبارات في المدارسسلطان بن سلمان يفتتح معرض آثار كوريا في المتحف الوطني بالرياض.. الثلاثاءوزير الداخلية يبحث مع نظيره الغامبي تعزيز التعاونالمملكة تستنكر موقف «الكونغرس الأمريكي» وترفض التدخل في شؤونها والتعرض لقيادتهاضيوف الملك يشيدون بعناية المملكة بـالقـرآن الكريـم والمـقـدسـات الإسـلامـيـةفريق مركز الملك سلمان يتفقد توزيع المساعدات الغذائية لنازحي الحديدة في الضالعاجتماع عربي طارئ لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيينقوات الاحتلال تقتحم الخليل وتشن حملة اعتقالاتالحوثيون يخرقون «اتفاق السويد» بمهاجمة الحديدة"التحالف" يدمر مركز قيادة لداعش في سوريةمصرع دواعش بقصف جوي في الموصلقلق مصري إزاء التطورات الفلسطينيةالسودان يبدأ مناورات عسكرية على ساحل البحر الأحمرالإعدام لـ 15 إرهابياً في باكستانمقتل رئيس اللجنة العسكرية لطالبان في أفغانستانمحادثات بين كوسوفو وصربيا لحل الخلافاتطقس فرنسا يقلص احتجاجات «السترات الصفراء»// يتبع //06:51ت م0003