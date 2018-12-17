وفي شأن آخر، قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (وثيقة من أجل التاريخ):جاءت توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية «مخاطر التصنيف والإقصاء (في أُفُقِ تَعْزيز مَفَاهيم الدَّولة الوطنية وقيمها المشتركة)»، الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة هذا الأسبوع برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمشاركة نخبة متميزة من العلماء وقادة الرأي والفكر في العالم الإسلامي والمرجعيات العلمية والفكرية للجاليات الإسلامية، وثيقة تاريخية لتصحيح مسار الوضع الحالي ومواكبة تماما لرؤية المملكة في محاربة التطرف والإرهاب، إذ تُعد المملكة الدولة الأهم والأبرز في مكافحة الأفكار المتطرفة والإرهابية والأكثر فعالية في مواجهة الجرائم الإرهابية.ورأت أن الدعوة إلى إنشاء لجنة جامعة تمثل المكونات الإسلامية المختلفة لصياغة ميثاق إسلامي شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين، ويُبين الأصول والثوابت المحكَمَة الجامعة لهم، ويُحَرِّرُ مواضع النزاع المهمة، ويحيلها لأهل الاختصاص للدراسة والنظر، وتقريب وجهات النظر فيها ما أمكن، ومناشدة المسلمين بتنوعهم وتعددهم بالاجتماع حول ثوابت الدين ومحكماته الجامعة، والعمل على تجاوز الخلافات السلبية وحل مشكلاتها بروح الأخوة الإسلامية، ومطالبة «الأقليات» في الدول غير الإسلامية إلى الاندماج الوطني الإيجابي من خلال مفهوم الدولة الوطنية الشاملة، وأن تكون مطالباتهم بخصوصياتهم الدينية وفق أنظمة الدولة الوطنية دون ممارسة أي أسلوب من أساليب العنف أو الاستعداء، كل ذلك مطالب دعت لها المملكة كثيرا وآن الأوان أن تطبق على أرض الواقع، لأن الواقع المعاصر للمسلمين في أمس الحاجة لها، لتحقيق المصالح المشتركة والسعي لبناء جسور المحبة والوئام الإنساني، وصولاً لعالم يسوده العدل والحرية والسلام مع تبادل حسن الظن بين الجميع، والبعد عن افتعال الصدام الحضاري والثقافي، أو تكريس نظرية المؤامرة بشكل مبالغ فيه.// انتهى //06:58ت م0006