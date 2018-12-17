طوكيو 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم في جلسة التداولات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.وصعد مؤشر (نيكي) الياباني القياسي بمقدار 02ر162 نقطة، ما نسبته 76ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 85ر21536 نقطة، في حين ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 40ر0 في المئة، ما يعادل 29ر6 نقطة، لنهي تداولاته الصباحية عند مستوى 45ر1598 نقطة.// انتهى //07:23ت م0007