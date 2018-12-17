الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:27ت م0010