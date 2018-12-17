عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
الاثنين 1440/4/10 هـ الموافق 2018/12/17 م واس
الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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