المدينة المنورة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسوقع معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي اليوم ,مذكرة تفاهم مع الأمين العام للجامعة السلفية في جمهورية الهند عبدالله سعود بن عبد الوحيد .وتضمنت المذكرة الاتفاق على التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية بما يخدم الأهداف المشتركة التي تسهم في تطوير الجوانب الأكاديمية والرفع من المستوى العلمي في الجامعتين وكذلك تبادل البرامج الدراسية والكتب والمناهج والمطبوعات ومشاريع مراكز العلمي وتشجيع نشر البحوث والمقالات في الدوريات والمجلات العلمية ، بالإضافة إلى تبادل الأساتذة والزائرين وفق اللوائح والأنظمة والتعليمات المعمول بها في كل جامعة .كما تضمنت التعاون في الأنشطة والزيارات الطلابية وتبادل المنح الدراسية في مرحلتي الدراسات العليا والبكالوريوس والتعاون في تحقيق كتب التراث والعناية بالوثائق ذات القيمة العلمية المتميزة وطبعها وتبادل المخطوطات مع التعاون أيضا في مجالي تعليم اللغة العربية والتدريب .// انتهى //10:04ت م0015