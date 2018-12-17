جيزان 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسنظمت جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بالتعاون مع كلية الطب ، اليوم ، دورة في الإسعافات الأولية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة عائشة بنت حسن زكري والمشرف على مركز الإنعاش القلبي الدكتور محمد عبدالقادر عقيل ومديرة المركز الطبي الجامعي الدكتورة ليلى مشهور .وبدأت الفترة الأولى للتدريب لمنسوبات الجامعة من 11 كلية بالإضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للخدمات الطبية بالتدريب على الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطبية الطارئة ومهارات الحفاظ على الحياة والإنعاش القلبي.وقدم هذه الدورات مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ومدربين من مركز الإنعاش القلبي بكلية الطب والإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي.وبين المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور حسين بن محمد عقيلي ،أن الدورات ستستمر لتشمل شرائح أوسع من منسوبي الجامعة ، بهدف نشر الوعي الصحي في أروقة الجامعة وبين منسوبيها.// انتهى //10:16ت م0016