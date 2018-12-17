عام / اهتمامات الصحف العراقية
الاثنين 1440/4/10 هـ الموافق 2018/12/17 م واس
بغداد 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس
أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ردود الأفعال الحكومية والبرلمانية إزاء ماتردد حول نية الحكومة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019.
كما واصلت الصحف متابعة مساعي استكمال التشكيلة الوزارية المنقوصة من 8 وزراء حتى الان , بينها الدفاع والداخلية ,منوهة باستمرار تباين وجهات نظر الكتل السياسية العراقية بشأن المرشحين لشغل مقعد وزير الداخلية بشكل خاص, متوقعة عدم امكانية تمرير المرشح لشغل هذه الوزارة في الجلسة القادمة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا الثلاثاء.
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