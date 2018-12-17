بغداد 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم ردود الأفعال الحكومية والبرلمانية إزاء ماتردد حول نية الحكومة تخفيض رواتب الموظفين ‏والمتقاعدين في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2019.‏ كما واصلت الصحف متابعة مساعي استكمال التشكيلة الوزارية المنقوصة من 8 وزراء حتى الان , بينها الدفاع والداخلية ,منوهة باستمرار تباين وجهات نظر الكتل السياسية العراقية بشأن المرشحين لشغل مقعد ‏وزير الداخلية بشكل خاص, متوقعة عدم امكانية تمرير المرشح لشغل هذه الوزارة في الجلسة القادمة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا الثلاثاء.// انتهى //10:55ت م0020