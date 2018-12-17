عمّان 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني مع الرئيس البلغاري رومن راديف التي تناولت تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والسياحية، وتفعيل اللجنة الأردنية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.وتابعت لقاءات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظرائه البلغاري والهولندي ، واستعرضهما آخر التطورات الإقليمية والدولية.ونشرت دعوة مجلس جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين الثلاثاء بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بناءً على طلب دولة فلسطين لمناقشة التصعيد الاسرائيلي الخطير ضد الشعب والقيادة الفلسطينية.// انتهى //11:00ت م0021