سكاكا 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واستواصل أمانة منطقة الجوف جولاتها الرقابية المستمرة لمحال بيع الأطعمة والمطاعم والعصائر والبوفيهات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، وذلك وفق الخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها الأمانة بمتابعة من أمينها المهندس درويش بن علي الغامدي ، للتأكد من سلامة المعروض حفاظا على الصحة العامة.وبلغت عدد الجولات الرقابية الصحية على المطاعم والمواد الغذائية للربع الاخير من العام 2018 ( 558) جولة صباحية ومسائية ، تم من خلالها إتلاف (355) كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي وإغلاق (39) محلاً مخالفاً وتم تحرير (101) مخالفة .فيما بلغت كمية العينات الغذائية التي تم فحصها بمختبر سلامة الأغذية بالأمانة (938) عيٍنة منها (137) غير سليمة تم إتلافها وذلك في مدينة سكاكا.وأهاب أمين منطق الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بأصحاب المحال والمطاعم إلى الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالصحة العامة والحفاظ على سلامة المجتمع الصحية، مشدداً في الوقت ذاته بتطبيق العقوبات على المخالفين والمتهاونين بصحة المواطن والمقيم ودعا المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أية مخالفة عبر هاتف مركز الطوارئ (940) الذي يعمل على مدار 24 ساعة.//انتهى//11:07ت م0022