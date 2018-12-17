بيروت 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب والحذر التي تسود الساحة السياسية بانتظار نتائج المشاورات التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري مع القوى السياسية بعد عودته إلى بيروت بهدف إيجاد حل للعقدة التي تحول دون تشكيل الحكومة.وتحدثت عن اعتبار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس أن السلام في سوريا يمكن أن يتحقق عبر تشكيل لجنة دستورية ذات صدقية وشاملة مقترحًا أن تتشكل اللجنة من 150 عضوا يختارهم النظام والمعارضة والأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني.وأخبرت عن رفض الحكومة البريطانية إجراء تصويت ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي.ولفتت إلى تنديد كوريا الشمالية أمس بالإدارة الأميركية لتصعيدها العقوبات والضغوط ضدها محذرة من عودة تبادل النار وتوقف مسار نزع أسلحتها الى الأبد.وتطرقت صحف لبنان إلى تظاهر الآلاف أمس في بروكسل رفضا لميثاق الأمم المتحدة للهجرة في إطار تحرك دعت إليه منظمات يمينية وتخللته مواجهات مع قوات الأمن.// انتهى //11:12ت م0023