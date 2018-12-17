إسلام آباد 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إحياء باكستان ذكرى المجزرة التي نفذتها حركة طالبان باكستان على مدرسة في مدينة بيشاور خلال شهر ديسمبر 2014م.وأشارت إلى تعهد القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية بمواصلة الحرب ضد الإرهاب والتطرف حتى القضاء على آخر عنصر إرهابي في البلاد.وأخبرت عن بدء جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان.وتطرقت إلى الجهود التي تبذلها الصين بالتعاون مع باكستان والحكومة الأفغانية لتحقيق السلام والأمن الدائم في أفغانستان.واهتمت بدعوة باكستان للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك وحماية المدنيين من موجة قتل مستمرة تقوم بها القوات الهندية في القطاع الهندي من كشمير.وعرجت إلى مصادقة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه على أحكام الإعدام الصادرة بحق 15 إرهابياً لإدانتهم من قبل محاكم عسكرية بالتورط في هجمات أسفرت عن مقتل 32 من قوات الأمن واثنين من المدنيين.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 20 مدنيا على الأقل بينهم 12 طفلا و8 سيدات، إثر غارة جوية استهدفت قياديا بحركة طالبان في ولاية كنر شرقي أفغانستان.// انتهى //11:14ت م0024