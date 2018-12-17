الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسعقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل لحكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين بالمنطقة الشرقية.وبدء البرنامج الزمني الذي حضره نائب رئيس اللجنة خليل جلال واستمر لمدة يومين بالجانب العملي ، حيث تم اجراء مناورة ودية بمشاركة أندية الصفا والنعيرية والجبيل والثقبة وشارك كل حكم بأجزاء من المناورة ، وفي الجانب النظري تواجد البرفسور عبدالعزيز المصطفى الذي قدّم محاضرة تحت عنوان "الصلابة النفسية للحكم السعودي"، وتم اجراء اختبارات في قانون كرة القدم وحالات الفيديو واختبارات التركيز مقرونة بالجانب العملي.وأكد عضو لجنة الحكام عبدالله الشلوي على أهمية المرحلة المقبلة في الدوري مع دخوله منعطف هام في مسيرته، مبينًا أن اللجنة تسعى لمضاعفة العمل خلال الجولات المقبلة من أجل ظهور التحكيم بصورة مميزة ، حاثاً أن تتضافر الجهود لتقديم ما تصبوا له اللجنة من أهداف .// انتهى //12:55ت م0057