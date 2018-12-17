الباحة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق17 ديسمبر 2018 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمركز بني حرير وبني عدوان بمحافظة القرى بالتعاون مع إدارة تعليم الباحة وإشراف إمارة المنطقة أمس، كسوة الشتاء على الطلاب والطالبات المستفيدين من الجمعية والبالغ عددهم 142 طالباً وطالبة.وأوضح عضو مجلس الجمعية أمين الصندوق محمد بن محسن الزهراني أن إجمالي المبالغ المصرفة للمستفيدين بلغ 56 ألف ريال بواقع 400 ريال لكل مستفيد، مشيراً إلى أن الجمعية تعاقدت الجمعية مع أحد المراكز التجارية لتأمين متطلبات كسوة الشتاء للمستفيدين.// انتهى //12:56ت م0058