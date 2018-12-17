بغداد 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في بغداد اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق جنين هين بلاسخارت بمناسبة مباشرتها لمهام عملها في العراق.وذكر بيان للخارجية العراقية أن الوزير الحكيم أعرب عن أمله بمزيد من التعاون بين العراق والمنظمة الدولية في المجالات كافة, مؤكدًا استمرار تعاون حكومته مع بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي".وأعربت بلاسخارت من جانبها عن أملها في استمرار التعاون والتنسيق بين العراق وبعثة الأمم المتحدة.// انتهى //12:57ت م0059