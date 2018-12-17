جدة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واساستضافت غرفة جدة أمس, فعاليات لقاء "مخالفة التواطؤ بين مقدمي العروض في المناقصات العامة وسبل تفاديها" بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، وذلك بمقر الغرفة الرئيس .ويهدف اللقاء لنشر الوعي بثقافة المنافسة وتمكين مبدأ تكافؤ الفرص في العطاءات والعروض، مركزاً اللقاء على الأسس العامة لمفهوم المنافسة وأهم ملامح نظامها ولائحته التنفيذية والمخالفات المحظورة في النظام، إضافة لمخالفة التواطؤ بين المتنافسين في العطاءات والعروض وكيفية التقدم بالبلاغات والشكاوى للهيئة وآلية التعامل معها.كما جرى خلال اللقاء عرض مهام الهيئة العامة للمنافسة التي تسعى لتعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة والعمل على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها ستمكن المنشآت من التنافس بحرية وعدالة، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.// انتهى //12:58ت م0060