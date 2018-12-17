الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واستنطلق غدًا منافسات الجولة الـ 17 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بإقامة 5 مباريات تجمع القيصومة مع العدالة ، وضمك مع الطائي ، والخليج مع العين ، وهجر مع الكوكب ، والنهضة والمجزل.فعلى ملعب نادي الباطن يستقبل القيصومة صاحب المركز الـ 20 برصيد 13 نقطة ضيفه العدالة السادس برصيد 24 نقطة ، وعلى ملعبه بخميس مشيط ، يواجه ضمك الثالث برصيد 27 نقطة ضيفه الطائي الـ 11 برصيد 20 نقطة.ويحل العين الخامس عشر بـ 19 نقطة ضيفًا على الخليج العاشر بـ 21 نقطة ، فيما يحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء مواجهة هجر الخامس برصيد 24 نقطة أمام الكوكب الثامن عشر برصيد 17 نقطة ، ويواجه النهضة التاسع عشر برصيد 19 نقطة ضيفه المجزل الثاني عشر برصيد 20 نقطة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .وتختتم منافسات الجولة بعد غدٍ الأربعاء ، بإقامة 5 مواجهات أخرى تجمع الشعلة مع الأنصار، والجبلين مع العروبة، ونجران مع أبها، والنجوم مع الجيل، وجدة مع الوشم.// انتهى //12:58ت م0061