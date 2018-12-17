تبوك 10 ربيع الآخر1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك، غداً بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء ورشة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية وآليات التأهيل والتسجيل"، وذلك بمقر الغرفة بمدينة تبوك.و تهدف الورشة إلى دعم المحتوى المحلي الصناعي لتحقيق أهداف رؤية 2030 ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية من خلال توطين الصناعات الواعدة، بأن يكون القطاع الصناعي الوطني منافساً عالمياً ذا قدرات عالية ومتجددة وجودة شاملة تساهم في تحقيق وتطوير الاستراتيجية الوطنية الصناعية وتلبية احتياجات التحول الاقتصادي الوطني ورؤية المملكة المستقبلية، فضلاً عن رفع مساهمته في المحتوى المحلي الصناعي إلى 70% بحلول العام 2030م.وستقدم الشركة السعودية للكهرباء من خلال هذه الورشة عرضين عن الفرص الاستثمارية واستراتيجيات التوطين، وآلية التأهيل والتسجيل.ودعت غرفة تبوك ممثلي الشركات العاملة في مجال صناعة الطاقة والمقاولات، والمهتمين بهذا الشأن للحضور والاستفادة من الفرص التي تطرح في الورشة، بالإضافة إلى أنه سيتاح في نهاية الورشة المجال للجميع للمناقشة والاجابة على الاستفسارات.// انتهى //13:21ت م0067