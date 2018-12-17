القاهرة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسبدأت اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أعمال اجتماع الخبراء الحكوميين بالدول الأعضاء بالجامعة العربية برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الكويتي رئيس مكتب حقوق الإنسان المستشار طلال المطيري، وبمشاركة الخبراء الحكوميين العرب المعنين بحقوق الإنسان، وذلك للنظر في الملاحظات الواردة بشأن مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.وأوضح مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية المستشار منير الفاسي في كلمته خلال الاجتماع، أن المسودة الحالية لمشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان تعتبر أرضية جيدة يمكن البناء عليها حتى ترى هذه الاستراتيجية النور.وأشار إلى أن اجتماع الخبراء الحكوميين مخصص للنظر في الملاحظات الواردة بشأن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، مبينا أن الأمانة العامة للجامعة، أعدت الخطوط الاسترشادية لإعداد مشروع الاستراتيجية وتم عرضها منتصف 2015 على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، كما قامت الأمانة العامة عام 2016 بعرض مشروع الاستراتيجية على الدورة 40 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بعد مناقشتها من خلال ثلاث ورش عمل على مستوى خبراء حقوق الإنسان.من جانبه أكد نائب مساعد وزير الخارجية الكويتي، رئيس الاجتماع المستشار طلال المطيري أهمية الاجتماع المنعقد للنظر في الملاحظات الواردة من بعض الدول العربية حتى تتوافق الاستراتيجية مع الاتفاقيات الدولية، معربًا عن أمله في أن يتوصل الاجتماع إلى صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان في شكله النهائي لعرضه على الاجتماع القادم للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لاعتمادها ورفعها الى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ومن ثم إلى القمة العربية لاعتمادها.//انتهى//13:22ت م0068