رام الله 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم، إن قوات جيش الاحتلال اعتقلت خلال الخمسة أيام الماضية 183 فلسطينيًا، فيما بلغ عدد المعتقلين منذ مطلع الشهر الحالي وحتى اليوم نحو 330 مواطنًا ومواطنة.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الغالبية العظمى من الحالات التي تم اعتقالها خلال الأسبوع الماضي تم الاعتداء عليها بالضرب والتنكيل أو تعرضوا للمعاملة المهينة والقاسية والإيذاء النفسي، كما تم تحويل عدد منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية بسبب إصابتهم بالرصاص خلال عمليات الاعتقال واقتحام المدن والقرى والمخيمات.وبينت أنه تم نقل عدد من هؤلاء إلى مركز المسكوبية سيئ الصيت في المعاملة والتحقيق والتنكيل بالمعتقلين، ومن بينهم الأسير عمر البرغوثي (66 عامًا) من قرية كوبر الذي مدد الاحتلال أمس توقيفه بذريعة التحقيق لمدة 12 يومًا ويتعرض لتحقيق صعب وقاس.وطالبت الهيئة، مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سُلطات الاحتلال لوقف سياسة البطش والقمع بحق الفلسطينيين، وأكدت أن إسرائيل لا تلتزم بأدنى المعايير الدولية في تعاملها مع الأسرى وتطبّق عليهم قوانين عسكرية عنصرية، ما ينتهك حقوقهم الإنسانية.// انتهى //14:29ت م0093