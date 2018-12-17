الدمام 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، سفير الهند لدى المملكة أحمد جاويد، والوفد المرافق معه، بمناسبة زيارة السفينة الحربية من نوع (ICGS VIKRAM) التابعة لوزارة الدفاع الهندية ورسوها في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.ورحب سموه في بداية اللقاء بالسفير الهندي وقائد السفينة والمساعدين، مؤكداً سموه عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات، بين المملكة والهند، متمنيا سموه التوفيق للسفير الهندي والتقدم والازدهار للهند.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جهته عبر السفير الهندي ، عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.// انتهى //14:40ت م0097