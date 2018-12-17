الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واستستضيف العاصمة الرياض، أعمال الموسم الثاني من فعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك في الفترة من 3 إلى 6 من مارس القادم بمركز الرياض الدولي للمعارض .وتمثل الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والملتقى امتداداً لخطوات التطوير والتواصل المستمر الذي تقوم به الوزارة مع كل المعنيين في قطاعات الاستقدام والموارد البشرية والقوى العاملة في المملكة في ضوء التطورات المستمرة التي يشهدها القطاع، إذ تشارك في الملتقى كبريات الشركات الوطنية والدولية إضافة إلى مشاركات دولية متنوعة.وأوضح وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عبد المجيد الرشودي، أن الشراكة الإستراتيجية للوزارة مع الملتقى تأتي امتداداً للتجربة السابقة التي كانت في الموسم الماضي، وتعكس توجهات الوزارة في بناء تواصل فعّال مع الجمهور ومع الكيانات الاستثمارية المعنية بالقطاع من شركات ومكاتب استقدام، إضافة إلى تعريف الجمهور بأبرز وأهم الخطوات والتطورات التي يشهدها القطاع وما تحقق من رفع لمستويات الأداء بما ينعكس على المستفيد الأخير سواء في قطاع الأفراد أو الشركات.وأشار إلى أن الوزارة تهدف باستمرار إلى تقديم كافة أشكال الدعم لجميع المنشآت في سوق العمل، سعيا إلى تحسين وتسهيل إجراءات الاستقدام بما فيها العمالة المساندة المنزلية، مرحباً بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى المشاركة في الملتقى التي تربطها بالوزارات علاقات تعاون مستمرة تصب في خدمة القطاع والارتقاء بمستوياته المختلفة.وسيشهد الملتقى توقيع اتفاقيات عمل متنوعة بين مختلف الجهات المشاركة.// انتهى //14:41ت م0098