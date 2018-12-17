الدمام 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واساطلع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمقر وكالة التعمير والمشاريع اليوم , على المبادرات التي سيطلقها قسم التواصل المجتمعي بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا, ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان, ورئيسة قسم التواصل المجتمعي النسائي سميرة الزيات.كما اطلع معاليه أيضًا على أهم المبادرات التي نفذها قسم التواصل المجتمعي النسائي في الفترة الماضية، وكذلك المبادرات الجديدة التي سيتم تنفيذها في العام المقبل 2019م.وتهدف هذه المبادرات التي تحرص الأمانة على مشاركة المجتمع فيها إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والتواصل المجتمعي مع أفراد المجتمع كافة، كما تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع بكافة شرائحه.وأثنى المهندس الجبير على المبادرات التي اطلع عليها سواء التي تم تنفيذها أو التي سيتم تنفيذها مستقبلًا وإطلاقها، مشيراً إلى أن هذه النوعية من المبادرات تصب في خدمة المجتمع وأن مردودها سيكون إيجابي للغاية على الجميع وستعزز من التواصل بين الأمانة والمجتمع وأفراده، كما ستسهم في التعريف بالخدمات التي تقدمها الأمانة للفرد وللمجتمع على حد سواء.وثمن معاليه لقسم التواصل المجتمعي النسائي الجهود التي قاموا بها في الفترة السابقة، متمنياً لهم التوفيق في الفترة المقبلة ونجاح المبادرات بشكل مميز.// انتهى //14:42ت م0099