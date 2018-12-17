الطائف 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسوقع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بمقر الأمانة, مع رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد اتفاقية المبادرة التطوعية "تصويب" في تعاون مشترك بين النادي والأمانة، التي تتزامن مع "اليوم العالمي للغة العربية 2018م" الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.وتهدف المبادرة إلى تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية، وبث الوعي بأهمية المحافظة على اللغة العربية السليمة، والقضاء على ظاهرة الأخطاء الإملائية والنحوية في لوحات المتاجر واللوحات الإعلانية والإعلامية للمنشآت الحكومية والخاصة ، وتستمر المبادرة لعام كامل .وأوضح المهندس آل هميل أن المبادرة التطوعية ستنفذ بالتعاون مع النادي الأدبي، ومن خلال مشاركة جميع سكان الطائف من المواطنين والمقيمين، حيث سيقوم النادي بإنشاء بوابة خاصة لاستقبال الأخطاء اللغوية والإملائية، كما ستكون هناك لجنة مختصة لفحص العبارات المدونة باللوحات وتحديد الأخطاء وتصويبها، كما ستكلف أمانة الطائف أصحاب اللوحات التي تحتوي على أخطاء بتصحيحها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية سريعة للقضاء على الأخطاء اللغوية والنحوية في اللوحات.من جهته نوه رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي, أن المبادرة تعد وجها من أوجه التعاون بين النادي وشركائها ، وتهدف إلى توعية أصحاب المتاجر والمحلات المختلفة بالاعتناء باللغة العربية والحفاظ عليها من الأخطاء اللغوية انفاذاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، وتجنب تكرار الملاحظات اللغوية في اللوحات الجديدة، واتباع آلية لتصحيح الأخطاء قبل اعتماد اللوحات وتركيبها، وتشمل جميع الأنشطة التجارية واللوحات الإعلانية وأسماء الإدارات الحكومية.// انتهى //14:43ت م0100