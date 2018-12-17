القاهرة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسواصل المؤتمر العربي الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الذي تنظمه هيئة الطاقة الذرية العربية بمشاركة هيئة الطاقة الذرية المصرية، أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية.وتضمنت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر ثلاثة محاور وهي محور العلوم النووية الأساسية، ومحور تقنيات النظائر المشعة (الهيدرولوجيا وإدارة موارد المياه والطب النووي والعلاج بالأشعة) والمسرعات النووية (تقنيات وتطبيقات) ودورة الوقود النووي، إضافة إلى محور علوم المواد (خامات ومواد نووية وتقنيات النانو تكنولوجي) والتنشيط النيتروجيني والتحلل الكيميائي الإشعاعي.// انتهى //14:58ت م0103