الطائف 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسانطلقت أمس فعاليات دورة تأهيل المرشدين السياحيين التي ينظمها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمشاركة 23 متدربًا ومتدربة للحصول على تراخيص الإرشاد السياحي بقاعة قصر شبرا التاريخي بالطائف.وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد, أن البرنامج التدريبي يستمر حتى الخميس المقبل ولمدة 5 أيام، حيث سيتعرف الملتحقون بالدورة على أنواع التراخيص المهنية للإرشاد السياحي، متطرقاً إلى محاور نظرية رئيسه ومن أهمها فهم وظيفة المرشد السياحي كأحد أهم أدوات العمل السياحي الحديث، وذلك لتسهيل حصول السائح على المعلومات عن الوجهات السياحية والمعالم والعادات والتقاليد وخلافه، مشيراً إلى أن البرنامج يدرب المشاركين تطبيقياً على كيفية قيادة الرحلة السياحية، وسبل التخطيط للرحلة ، ومراحل الإعداد والتوثيق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وبين أن مركز "تكامل" يحرص في دعم الجانب النظري بجانب تطبيقي عن الإرشاد السياحي، بما يعزز مهارات المرشد السياحي في التعامل الايجابي مع السياح والزوار ، ويرسم صورة شاملة عن البلد لدى مختلف السياح لدعم جوانب تنمية السياحة المحلية.// انتهى //14:59ت م0104