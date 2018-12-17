الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسعقد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم اجتماعاً مع معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي والوفد المرافق الذي يزور المملكة حاليا .ورحب معالي رئيس مجلس الشورى في مستهل الاجتماع بمعالي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له مقدراً لهم تلبية دعوة مجلس الشورى لزيارة المملكة .واستعرض معالي رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع ما يربط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وشعبيهما الشقيقين من علاقات تاريخية مؤكدا على أهمية السعي لتعزيزها ولا سيما على صعيد العلاقات البرلمانية بين المجلسين في البلدين .وأكد معاليه وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية العراق فيما من شأنه استقراره ووحدة أراضيه.وقدم معاليه نبذة عن مجلس الشورى في المملكة ولجانه المتخصصة ودوره التنظيمي والرقابي.من جانبه أكد معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق محمد الحلبوسي أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين مشيراً الى عمق العلاقات الثنائية التي تربط بينالبلدين الشقيقين.بعد ذلك جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين من خلال تبادل الزيارة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين . ووجه معالي رئيس مجلس النواب الدعوة لمعالي رئيس مجلس الشورى لزيارة جمهورية العراق .وفي نهاية الاجتماع تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .ثم قام معالي رئيس مجلس النواب الوفد المرافق له بجولة في أروقة المجلس والقاعة الكبرى وحضور جانب من جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم .وقد أقام معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مأدبة غداء تكريماً لمعالي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له في مقر المجلس.حضر الاجتماع وحفل الغداء معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ومعالي الأستاذ صالح الخليوي عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية العضو المرافق وعددمن أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية في المجلس، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه الجنابي .// انتهى //15:00ت م0105