بغداد 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسأغلق مؤشر البورصة العراقية في جلسة اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.16 في المئة حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 415,667 مليون سهم بقيمة 667،258,178,221 مليون دينار عراقي تحصلت من إبرام 275 صفقة.وسجلت أسهم سبع شركات مساهمة ارتفاعًا بنسب متفاوتة, بينما سجلت أسهم خمس شركات انخفاضًا بنسب مماثلة.وبلغ عدد الشركات المتداولة في جلسة اليوم 22 شركة مساهمة, من أصل 104 شركات مدرجة في البورصة.// انتهى //15:03ت م0106