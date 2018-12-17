جيزان ١٠ ربيع الأخر ١٤٤٠هـ الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١٨م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس الشباب بالمنطقة ، بمكتبه بالامارة اليوم ، مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس شباب منطقة جازان وجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني.ووقع المذكرة من جانب مجلس شباب جازان أمين عام المجلس الدكتور إبراهيم أبوهادي النعمي، ومن جانب الجائزة وكيل جامعة الأمير محمد بن فهد لتطوير الأعمال الدكتور عادل بن أحمد الصالح.واستمع سمو أمير منطقة جازان لشزرحًمفصل عن الاتفاقية ، التي تهدف لدعم الإبداع الشبابي ، وتوظيف الطاقات الفكرية في تجارب وطنية رائدة ، وتشكل الإطار العام للتعاون بين مجلس شباب جازان وجامعة الأمير محمد بن فهد في نشر مفهوم ورسالة الجائزة، حرصا على تفعيل مشاركة شباب جازان فيها، وتجسير العلاقة المشتركة بين الجائزة ومجلس شباب جازان باعتباره شريكا فاعلا في تنمية الشباب، والارتقاء بقدراتهم ومعارفهم ومواهبهم المتنوعة، وتوفير جميع الخدمات المساندة اللازمة لتنظيم الجائزة، ودعوة شباب جازان للمشاركة، ودعمهم بالمنافسة فيما يعود على الوطن ومستقبله بالنفع والريادة والنماء.ونوه سمو أمير منطقة جازان بما تضمنته الاتفاقية وتسعى لتحقيقه من اهداف ، مشيدا بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- ، من اهتمام وحرص بشباب وفتيات المنطقة وجميع مناطق وطننا العزيز واستثمار طاقاتهم بما ينفع الوطن والمساهمة في تنمية قدراتهم للمشاركة في كافة الفعاليات الوطنية والاجتماعية والانسانية التي تعود على المجتمع بالخير والفائدة.من جانبه عبر أمين أمين عام المجلس عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه على الدعم المتواصل الذي يقدمانه من لمجلس شباب المنطقة.//انتهى//15:03ت م0107