ثقافي / "رحلة مع المخطوطات النادرة في بعض مكتبات المغرب" .. محاضرة بأدبي المدينة
الاثنين 1440/4/10 هـ الموافق 2018/12/17 م واس
المدينة المنورة 10 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 17 ديسمبر 2018م واس
يقيم نادي المدينة المنورة الأدبي الأربعاء المقبل, محاضرة بعنوان " رحلة مع المخطوطات النادرة في بعض مكتبات المغرب " يلقيها الدكتور ابراهيم بن أحمد ازوغ ويقدمها رئيس نادي المدينة المنورة الأدبي الدكتور عبدالله عبدالرحيم عسيلان .
ودعت إدارة النادي المهتمين والمثقفين لحضور المحاضرة ، التي تأتي ضمن الأنشطة الثقافية التي يقيمها النادي لهذا العام .
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16:34ت م
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