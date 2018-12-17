المدينة المنورة 10 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 17 ديسمبر 2018م واسيقيم نادي المدينة المنورة الأدبي الأربعاء المقبل, محاضرة بعنوان " رحلة مع المخطوطات النادرة في بعض مكتبات المغرب " يلقيها الدكتور ابراهيم بن أحمد ازوغ ويقدمها رئيس نادي المدينة المنورة الأدبي الدكتور عبدالله عبدالرحيم عسيلان .ودعت إدارة النادي المهتمين والمثقفين لحضور المحاضرة ، التي تأتي ضمن الأنشطة الثقافية التي يقيمها النادي لهذا العام .// انتهى //16:34ت م0152