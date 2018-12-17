مكة المكرمة في 10 ربيع الآخر 1440 ه الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسنفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة مشتركة مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ودعم الإدارة العامة للنظافة وإدارة الإسناد على عدة مواقع مخالفة يزاول بها بيع مواد البناء من الأسمنت والبطحاء والخرسانة ومعامل الطوب الاستمنتي ضمن نطاق البلدية .وتم خلال الحملة إتلاف ما يقارب من (١٠) آلاف حبة طوب اسمنتي ونقل حمولة (٣) قلابات كبيرة من الخرسانة ورميها بالمرمى العام للأمانة وكذلك مصادرة (١٢٠) صبة خرسانية من الصبات التحذيرية وعدد واحد لفة ليات وكذلك سحب (تريلا) يقوم أحد العمالة المخالفة لأنظمة العمل بمزاولة بيع الأسمنت عليها دون وجود ترخيص وعدد (٢) شيول يستخدم في عملية البيع المخالف لمواد البناء وتم تسليم إدارة المرور بالعاصمة العاصمة المقدسة الشاحانات المخالفة والمعدات وذلك لحجزها بحجز المرور لحين استكمال الإجراءات النظامية وسداد المخالفات المترتبة على ملاكها .كما جرى خلال الحملة ضبط (5) عمال من العمالة المخالفة والتي تدير أعمال بيع مواد البناء لإدارة الضبط الإداري وتم أخذ الإقرار على أحد ملاك المواقع المخالفة بالمراجعة للبلدية ، وإعداد محضر مشترك بالحملة .وقامت بلدية الشوقية الفرعية بإشعار أصحاب المعدات والشاحنات المنتشرة بنطاق الأحياء والمخططات السكنية الواقعة بمنطقة الشوقية بنقل معداتهم خارج النطاق العمراني ووضع ملصقات تتضمن مهلة لتحريكها تلافياً لحجز المركبات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على أصحابها كما قامت البلدية بإشعار أصحاب مظلات السيارات والمواقف المخالفة بإزالتها خلال (24) ساعة لمعالجة ظاهرة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري بالمنطقة .// انتهى //16:36ت م0153