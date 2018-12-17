عمّان 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسدانت الحكومة الأردنية اليوم ، إعلان المحتل الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة وشرعنة آلاف المنازل الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.وعد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، الإعلان خرقًا للقانون الدولي وتصعيدًا سيزيد التوتر ، مؤكدًا أن الاستيطان ممارسة أحادية غير شرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص حل الصراع.وشدد في بيان صحفي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل، لوقف الاستيطان وكل الممارسات التصعيدية غير الشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والاحتقان والعنف الذي سيهدد الأمن والاستقرار الإقليميي.// انتهى //16:39ت م0154