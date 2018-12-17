الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واساختتم ملتقى ألوان السعودية 2018 السابع، أعماله وفعالياته أمس، في مركز الرياض الدولي ‏للمعارض والمؤتمرات، على مدى خمسة أيام، وسط حضور جماهيري كبير ، وتنظيم جيد من قبل الهيئة ‏العامة للسياحة والتراث الوطني.و تفاعل الزوار مع عروض الملتقى التي شاركت فيها (145) جهة في القطاعين العام والخاص و العارضين، مبدين إعجابهم بالبرامج والأنشطة المتنوعة في الملتقى بما في ذلك الجلسات البالغ عددها (11)، ضمن ورش العمل التي بلغ عددها (4) ورش مختصة في فنون التصوير ، هدفت إلى تعزيز البعد الحضاري للمملكة، وعكس مقوماتها التراثية و الطبيعية والسياحية في المناطق المختلفة، التي تجعل المملكة وجهة سياحية متميزة بتنوعها الجغرافي والثقافي، الذي يضعها على في مركزٍ متقدم سياحياً على المستوى الإقليمي، الأمر الذي ينسجم مع رؤية الملتقى وأهدافه في تسويق الوجهات والمنتجات السياحية التي تزخر بها بلادنا، إلى جانب تطلع هيئة السياحة من خلال هذا الملتقى لتشجيع وتحفيز المصورين المبدعين، وتدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرات اللازمة.وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد دشنت سابع نسخ الملتقى الأربعاء الماضي، وسط حضور إعلامي، فيما أعلنت أسماء الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير 2018 الذين ارتأى محكمي الملتقى ولجانه تميّز أعمالهم، واختيارهم من بين مئات الأعمال والصور والمقاطع المنافسة للهواة والمحترفين من جميع أشكال التصوير التقليدي والعصري، في جميع الفئات والمحاور.وفاز المصورجارالله بن عبدالله الحمد بجائزة "محور رواد التصوير"، التي خصصت للأفراد السعوديين أصحاب الإسهام في تقديم خدمات جليلة للوطن من خلال أعمالهم في مجالات التصوير، فيما ذهبتن جائزة محور المؤلفات والمطبوعات" للمصور أمين حمزة القصيران، وهي الجائزة التي كانت مفتوحة لجميع المواطنين والجنسيات الأخرى من الأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغيرها في المملكة وخارج المملكة، وقدموا خدمات مثمرة للوطن من خلال مؤلفاتهم ومطبوعاتهم المتعلقة بالتصوير الضوئي والأفلام، في حين أُختير كل من المصورين (محمد عبدالعلي بوحسن، و جلال رفعت المسري)، للفوز بجائزة "محور التراث الحضاري" والتي تنافس عليها بوصفها المحور الرئيس في هذه الدورة لمن لهم مساهمات ونشاط مستمر في المحافظة على التراث الحضاري من مختلف أنحاء العالم من خلال التصوير.وكانت الهيئة قد أعلنت أسماء الفائزين بجوائز الصور و الأفلام القصيرة في جميع الفئات، حيث حصل في فئة "التراث الحضاري" المصور مازن فلمبان على المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني المصور عمر النهدي، أما المركز الثالث فذهب للمصور عبد الرحمن البريه، في حين حصل في فئة "الطبيعة واللانديكسب" على المركز الأول المصور عبد القادر الغوازي، أما المركز الثاني فكان من نصيب المصور عبد الله الرويس، أما المركز الثالث فكان للمصور أحمد المسعود، أما في فئة "السعودية من السماء" فقد حصل على المركز الأول المصور أحمد العسيري، والمركز الثاني جاء من نصيب المصور حسن المبارك، بينما كان المركز الثالث من حق المصور فهد الحسين، وفي فئة "السعودية اليوم" حصل المصور محمد الفالح على المركز الأول، والمصور عبدالله العيدي حصل على المركز الثاني، فيما حصل المصور محمد الشريف على المركز الثالث، وفي فئة "الهواتف الذكية" حصلت المصورة بثينة الحارثي على المركز الأول، والمصور عبدالله الشثري على المركز الثاني، وحصلت المصورة أماني الحبشي على المركز الثالث، أما في فئة "عيون عالمية" فقد حصل المصور عبد الرزاق كوزيهنا على المركز الاول، والمصور قاسم الفارسي على المركز الثاني، والمصور خاطر الأحمد على المركز الثالث، وفي فئة "تصوير الجمهور(الصور)" فاز المصور فواز الحربي عن صورة باسم "وجهة سياحية"، كما فاز المصور علي شايع عن صورة بعنوان "غروب في السودة" وفاز المصور حمود المجنوني بصورة بعنوان "قافلة الجمال".وفي فئة الأفلام فاز كل من محمد علي المرجي عن فلم بعنوان"مسيرة"، وكذلك فاز أحمد عادل عيد عن فلم بعنوان"حِمى"، وفاز عبدالله عواده الرفاعي عن فلم بعنوان "مدينة سعودية"، وفازت ماريا عبد الله الموسى عن فلم بعنوان "تراثنا لأجيالنا"، وفاز محمد اليوسي عن فلم بعنوان"غيه".// انتهى //16:41ت م0155