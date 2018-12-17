الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واساختتمت أنشطة أضخم فعاليات تراثية وسياحية في منطقة الرياض "الفعاليات التراثية والتاريخية بقريتي شقراء وأشيقر التراثية"، التي أقيمت على مدار أربعة أيام، بدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ورعاية محافظ شقراء، بتنظيم الهيئة لرحلتين سياحيتين للمواقع التراثية بمحافظتي شقراء وأشيقر أمس الأحد؛ الأولى لدار الرعاية الاجتماعية بالرياض، والثانية لنخبة من الإعلاميين والإعلاميات وكتاب الرأي.وزار الوفد الإعلامي ووفد دار الرعاية الاجتماعية بالرياض خلال الرحلة العديد من المواقع التراثية والتاريخية في محافظتي شقراء وأشيقر، بجانب حضور الفعاليات التراثية والسياحية والثقافية المنوعة، حيث تضمن برنامج الرحلة التي انطلقت من مدينة الرياض، زيارة القرية التراثية وسوق متحف الحليوة وبيت السبيعي ومسجد الحسيني في محافظة شقراء، إضافة إلى زيارة بيت المشراق والفعالية المصاحبة لملتقى ألوان السعودية في القرية التراثية بأشيقر.واستمتع المشاركون في الرحلة بما شاهدوه من المواقع التاريخية والسياحية والفعاليات التراثية المنوعة والمخيم الصحراوي والعروض الشعبية، إضافة إلى تناول الأكلات الشعبية من الأسر المنتجة، فيما وفرت هيئة السياحة والتراث منظم رحلات ومرشد سياحي في هذه الرحلات، والتي سبقها خلال إقامة فعاليات "شقراء وأشيقر تراث أجدادنا" على مدار أربعة أيام زيارات سياحية لوفود من شركة أرامكو ووزارة الصحة وضيوف ملتقى ألوان السعودية وأعضاء المجلس البلدي بالشماسية ومجموعة من السياح من المواطنين والوافدين العرب والأجانب.وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن، أن فعاليات "شقراء وأشيقر تراث أجدادنا" التي دشنها برفقة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، شهدت إقبال كثيف من الزوار والسياح من مواطنين ومقيمين ووافدين من جنسيات أوربية وأسيوية وعربية، وتضمنت إقامة أكثر من 30 فعالية ونشاط تراثي لجميع أفراد الأسرة في محافظتي شقراء وأشيقر، بالتزامن مع إقامة ملتقى ألوان السعودية وسباق «الفورمولا إي» في الدرعية بمنطقة الرياض.// انتهى //16:45ت م0158