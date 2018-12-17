المدينة المنورة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسزار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسجد النبوي الشريف أمس، حيث أدوا ركعتين في الروضة الشريفة بعد صلاة العشاء، ضمن البرنامج الذي نظمته الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.وأعرب الضيوف عن سعادتهم الغامرة لنيلهم شرف زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة الشريفة، وقدموا الشكر والتقدير للوزارة على تهيئة كافة السبل لهم ، وتقديم الخدمات لراحتهم.من جانب آخر قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، شكرها للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ على تعاونها الدائم مع الوزارة وتسهيل أداء الضيوف للصلاة في الروضة الشريفة.يُذكر أن المجموعة الثالثة عشرة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمره والزيارة عددهم (203) ينتمون إلى (8) دول أفريقية هي إثيوبيا، ، السنغال، جزر القمر، جيبوتي، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، أوغندا.// انتهى //16:45ت م0159