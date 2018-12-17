القاهرة 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسبدأت اليوم في القاهرة أعمال الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة "دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتنمية المستدامة من 17 دولة عربية.وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية الدكتورة هالة السعيد في كلمتها خلال الملتقى أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنمية المستدامة ونشر الوعي بها في المجتمع، لافتة الانتباه إلى الدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة كبيت خبرة للتنمية الإدارية العربية.وقالت في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة الدكتورة هويدا بركات، إن التوعية والمساندة والمشاركة التي يركز عليها المؤتمر، تمثل ركائز أساسية لأي جهود تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.من جانبه، أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، أن العلاقات العامة يجب أن تقوم بدور مهم في شرح عملية التنمية المستدامة للجمهور، مشيرًا إلى أن المؤتمر بمثابة منصة لتعزيز دور العلاقات العامة في فهم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في عملية التنمية المستدامة.وتناقش جلسات الملتقى، مجموعة من أوراق العمل منها أدوات العلاقات العامة الرقمية في تعزيز سمعة الدول لدعم برامج التنمية المستدامة، وأدوات العلاقات العامة التقليدية الرقمية لدعم التنمية المستدامة، والمسؤولية الاجتماعية للإعلام والاتصال وقضايا التنمية المستدامة، والقصص والتجارب الناجحة لتوظيف العلاقات العامة الرقمية في دعم التنمية المستدامة، ودور برامج المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال في النهوض بالدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمعات ورفاه حياة المواطن.// انتهى //16:46ت م0160